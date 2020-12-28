Правоохранительные органы были вынуждены закрыть дело из-за решения Конституционного суда Украины.
Андрей Павелко, FFU.ua
28 декабря 2020, 19:20
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.
Правоохранительные органы были вынуждены закрыть дело из-за решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020.
Согласно материалам НАПК, на тот момент депутат ВР VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в отеле, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover, Range Rover, пользование квартирой).
В ноябре 2019 года депутаты ВР создали временную следственную комиссию по Павелко, ее полномочия завершились в мае.
Ранее Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение присудить сборной Украины техническое поражение.