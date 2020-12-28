Украина

Правоохранительные органы были вынуждены закрыть дело из-за решения Конституционного суда Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло уголовное производство об умышленном недостоверном декларировании со стороны президента УАФ Андрея Павелко.

Правоохранительные органы были вынуждены закрыть дело из-за решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020.

Согласно материалам НАПК, на тот момент депутат ВР VIII созыва Павелко не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен, полученные в подарок услуги номера в отеле, не указал в декларации члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover, Range Rover, пользование квартирой).

В ноябре 2019 года депутаты ВР создали временную следственную комиссию по Павелко, ее полномочия завершились в мае.

Ранее Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение присудить сборной Украины техническое поражение.