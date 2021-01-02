Украина

Экс-гендир клуба дал неутешительный прогноз.

Бывший функционер Зари Сергей Рафаилов высказал свое мнение о перспективах луганской команды в ближайшее время.

"Три года Заря не проживет. Сейчас к руководству пришла команда ликвидаторов. Они дважды приводили Зарю к уничтожению и дважды не дал им это сделать Ахметов. Сейчас Ахметову этот проект не нужен. Потому, если 50 лет чемпионству Заря в каком-то виде и встретит, то до 100-летия клуб не доживет.

Смешно читать: мы могли выйти из группы в Лиге Европы. Если бы могли, то вышли. Вашим самым большим достижением в прошлом году со знаком минус было то, что вы "профукали" второе место. Главное, какое "высокопрофессиональное" объяснение получили болельщики. Мы не знали, как играет Динамо", — написал Рафаилов в Facebook.

Ранее стал известен лучший футболист Зари в ушедшем 2020-м году.