Украина

В тройку кандидатов вошли Никита Шевченко, Виталий Вернидуб и Владислав Кочергин.

Стали известны результаты голосования за лучшего футболиста луганской Зари в 2020-м году.

Болельщики выбирали из трех кандидатов: голкипера Никиты Шевченко, полузащитника Владислава Кочергина и защитника Виталия Вернидуба, об этом сообщается на официальном сайте Зари.

По итогам голосования данного звания был удостоен хавбек Владислав Кочергин.

Серебряная награда досталась вратарю луганского клуба Никите Шевченко.

Замкнул тройку защитник Виталий Вернидуб.

Напомним, что главный тренер Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером 2020 года в УПЛ по версии всеукраинского объединения тренеров.