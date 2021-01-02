Украина

Гендир вновь раскритиковал наставника киевлян.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин вновь высказался о назначении Мирчи Луческу в Динамо.

"Пару недель назад смотрел интервью Игоря Суркиса, где его спрашивали о Шахтере и Луческу, якобы мы были против назначения. Я хочу прояснить этот момент.

Еще до того, как Луческу пришел в Динамо я встречался с Игорем Михайловичем. По другому вопросу, но мы обсуждали и эту тему. Я однозначно сказал, что Мирча сильный тренер и он усилит Динамо. И мы это видим – они вышли в Лигу чемпионов, это большой шаг для Динамо, учитывая, что долгие годы не могли пробиться в группу.

К решению Динамо я отношусь нормально, положительно. Они взяли тренера, который дает результат, усилил конкуренцию в чемпионате. И для нас это тоже плюс, потому что конкуренция — это залог успеха.

Когда я говорил о Луческу, я больше говорил о решении, которое лично принял Луческу. Он ценит не отношения людей, он ценит свое эго. Я думаю, это первый и последний тренер, который проработал 12 лет в одной команде, а потом ушел к главному конкуренту", — сказал Палкин клубному каналу дончан.

Ранее гендир Шахтера подвел итоги ушедшего 2020-го года, вновь вспомнив румынского наставника.