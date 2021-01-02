Украина

Хавбек рассказал о своих дальнейших планах.

Полузащитник Шахтера Тете рассказал, где хотел бы в будущем продолжить свою футбольную карьеру.

"Матч против Реала был для меня поворотным моментом, я проявил себя в настоящем футболе. Очень был рад помочь команде своим голом и ассистом. Я надеюсь продолжать, чтобы все было хорошо.

Я мечтаю играть за Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, но сейчас сосредоточен на Шахтере. У меня с клубом контракт на несколько лет. Я буду выполнять свою роль, хочу, чтобы Шахтер был на высоте", – сказал Тете Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался продавать бразильского футболиста в Баварию за 70 миллионов евро.