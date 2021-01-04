Гендир отдал должное хорвату.
Сергей Палкин, фото Шахтер
04 января 2021, 10:29
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории клуба.
"Я назову только одного, самого лучшего — человека, который и написал этот вопрос. Дарио Срна — самый лучший футболист за всю историю Шахтера.
Остальных я не буду озвучивать просто из-за этических норм", — сказал Палкин в интервью YouTube-каналу Шахтера.
Ранее функционер заявил, что однажды Срна станет главным тренером донецкой команды.