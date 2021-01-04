Украина

Гендир отдал должное хорвату.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории клуба.

"Я назову только одного, самого лучшего — человека, который и написал этот вопрос. Дарио Срна — самый лучший футболист за всю историю Шахтера.

Остальных я не буду озвучивать просто из-за этических норм", — сказал Палкин в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Ранее функционер заявил, что однажды Срна станет главным тренером донецкой команды.