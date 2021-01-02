Украина

Специалист уверен, что Дарио однажды возглавит команду.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен, что легенда клуба Дарио Срна возглавит "горняков".

"Я уверен, что Срна будет тренером Шахтера. Долгое время был игроком, многое прошел. Теперь он с другой стороны".

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"Ему нужно посмотреть, как это работает со стороны руководства клуба. У него есть все задатки, чтобы быть тренером. Уверен, что Срна будет тренером Шахтера", — сказал Палкин клубному каналу дончан.

Отметим, что на данный момент Дарио Срна занимает должность директора по футболу в клубе.

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