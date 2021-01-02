Специалист уверен, что Дарио однажды возглавит команду.
ДАРИО СРНА, ФОТО ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
02 января 2021, 22:14
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен, что легенда клуба Дарио Срна возглавит "горняков".
"Я уверен, что Срна будет тренером Шахтера. Долгое время был игроком, многое прошел. Теперь он с другой стороны".
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"Ему нужно посмотреть, как это работает со стороны руководства клуба. У него есть все задатки, чтобы быть тренером. Уверен, что Срна будет тренером Шахтера", — сказал Палкин клубному каналу дончан.
Отметим, что на данный момент Дарио Срна занимает должность директора по футболу в клубе.
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