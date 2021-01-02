Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен, что легенда клуба Дарио Срна возглавит "горняков".

"Я уверен, что Срна будет тренером Шахтера. Долгое время был игроком, многое прошел. Теперь он с другой стороны".

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"Ему нужно посмотреть, как это работает со стороны руководства клуба. У него есть все задатки, чтобы быть тренером. Уверен, что Срна будет тренером Шахтера", — сказал Палкин клубному каналу дончан.

Отметим, что на данный момент Дарио Срна занимает должность директора по футболу в клубе.

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