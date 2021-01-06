Украина

Вспоминаем украинские "сухие листы".

Валерий Васильевич Лобановский, чей День рождения мы ежегодно отмечаем 6 января, вошел в историю не только как выдающийся тренер. Он запомнился и как достаточно неплохой футболист, и в том числе исполнитель знаменитых "сухих листов" – голов прямыми ударами с углового. Вытворял он сие правой ногой с левого фланга, что развеивает популярное заблуждение, что Лобановский был левшой.

Нет, он был правоногим левым полузащитником. Вингером, как сказали бы сейчас. Пусть тогда такое сочетание было до боли непопулярным, ведь правоногие футболисты как в обороне (что, в принципе, не изменилось), так и в атаке в основном играли справа, а левоногие — слева.



Конечно, за годы, последовавшие за игровой карьерой "рыжего подсолнуха", сначала на советском, а затем и постсоветском пространстве появилось немало скептиков, заявляющих, что с подобными угловыми в исполнении ВВЛ можно найти буквально пару нечетких видео, так что вся эта красивая история очень гиперболизована или совсем выдумана. Не будем вникать в подобные дебри, но скажем однозначно: даже миф, если он прошел сквозь столько долгих и различных лет, стоит необычайно дорого.

В этой статье мы назовем украинских футболистов, поражавших ворота команд-соперников прямыми ударами с угла поля. Что-то и кого-то мы, конечно, можем упустить, но немалую часть точно заставим вас вспомнить. Или узнать, тут уж кому как. И вот что особо интересно: в нашей подборке все мячи тоже окажутся ударами правшей с левого края. По заветам Мэтра, если так можно выразиться.



Это был первый приезд Ворсклы на Днепр Арену после того, как полтавчане на этом стадионе завоевали Кубок Украины. И встретили хозяева гостей прекрасным голом Максима Калиниченко, заставшего Сергея Долганского врасплох. Хотя, конечно, перекладина немножко помогла.



А вот как прокомментировал (а заодно ответил, был это удар или подача) тогда этот мяч нашему сайту сам автор шедевра: "Главное – это был гол! Вам решать, на что это было больше похоже. Важно, что мяч залетел в ворота Ворсклы. Если бы мяч не залетел прямым ударом, думаю, кто-то из партнеров подправил бы его в сетку. Хорошая передача не проходит зря! Подобный гол — первый в моей карьере"







Этот матч 20 тура сезона 2010/2011, вопреки здравому смыслу состоявшийся на луганском Авангарде (а вернее на его огороде), вошел в историю украинского футбола как один из самых "грязных", и стал неким символом весеннего футбола в нашей стране. Что уж говорить, это был первый тур после возобновления чемпионата.



Единственным светлым пятном в игре стал второй мяч хозяев. Ныне, к сожалению, покойный Максим Белый забросил с углового мяч точно за шиворот Виталию Недилько. Комментировавший игру Сергей Морозов сразу подметил — в стиле Лобановского.







И снова сезон-2010/2011, и снова весна (уже правда поздняя!), и снова Максим! Носители этого имени среди украинцев, похоже, вообще славятся подобными голами — в нашем списке вот уже третий! Фещук забил второй гол Таврии в ворота киевской Оболони на симферопольском Локомотиве. Да, с турнирной точки зрения этот матч ничего не решал, но красота вышла еще та.



Кстати, интересный момент. Это была игра 29 тура, а как мы знаем, раньше все или же практически все матчи последних двух туров УПЛ часто проходили в одно время. Да и сейчас подобное случается, чего уж там. В этом конкретном случае — на субботу вынесен был только поединок уже успевшего стать чемпионом Шахтера против Ворсклы, и поэтому конкретно крымский матч не транслировался. Однако видео с таким шедевром, понятное дело, пропасть без дела не могло!







А кое-кто попадает в наши хроники дважды, и этот кое-кто — Андрей Тотовицкий! Причем забивал он прямыми ударами с угла поля за разные команды – за луганскую Зарю второй гол в ворота Черноморца, и за черниговскую Десну пятый — в ворота Колоса.





—

Хотя нельзя не отметить, что воистину шедевром здесь можно назвать лишь мяч в ворота "моряков". Там было красиво абсолютно все, даже вратаря одесситов Дмитрия Безрука грех в чем-то обвинять. В случае же гола ковалевцам в доигровке предыдущего чемпионата и мяч летел ниже, и минимальный рикошет возможно был, та и к стражу ворот гостей Евгению Волынцу при желании можно прикопаться. Но тем не менее, любой подобный голредкость и красота.



Ну а под конец мы упомянем гол нашего игрока за рубежом. Экс-полузащитник Ворсклы, Динамо и Днепра Роман Безус, выступая за Сент-Трюйден (сейчас, если кто не знает, он защищает цвета Гента), вышел на замену на 86-й минуте игры при минимальном преимуществе в пользу Стандарта, и в компенсированное арбитром время положил в ворота хозяев поля настоящую "конфетку", сделав тем самым болельщикам своей команды подарок под елочку к Рождеству.



Матч в итоге с ничейным счетом и закончился, а сам Роман прокомментировал сие не без помощи юмора: "С центра поля осталось перебросить вратаря. Но лучше стабильно играть в основном составе. Сразу решил — буду бить. Почему, даже не знаю. Наверное, интуиция. В Сент-Трюйдене начал исполнять стандарты в этом сезоне. Раньше мог разве что пробить со штрафного, хотя в Днепре, когда на поле не было Руслана Ротаня и Сергея Кравченко, иногда подавал угловые.

Но в Ворскле и в Динамо никогда этого не делал. Первым делом набрал отца и сказал, что это я у него подсмотрел. Помню, был еще маленьким, только начал заниматься футболом, и папа забил с углового в матче на первенство района. Не забыл и удар Максима Калиниченко. Мы с Ворсклой играли с Днепром, и он удачно пробил в ближний угол. Мы тогда, кажется, 2:2 сыграли".

Правильно кажется. А мы, к слову, удар Калиниченко тоже не забыли.