Украина

Дончане решили вернуть игрока в свой состав.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что полузащитник команды Михаил Мудрик отправится с дончанами на зимние турецкие сборы.

Напомним, 20-летний футболист провел первую половину сезона в стане Десны, сыграв 10 поединков в УПЛ и один матч в Кубке Украины.

Ранее сам Мудрик, который недавно отпраздновал день рождения, выставил по этому поводу мотивационный пост в своих социальных сетях.

К слову, хавбек в прошедшем сезоне уже дебютировал на первую команду Шахтера, выйдя в трех поединках УПЛ.