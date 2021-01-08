Украина

Хавбек вновь будет защищать цвета полтавчан.

Официальный Twitter Ворсклы сообщает, что полузащитник Порту Луизао вновь будет выступать за полтавский клуб.

Напомним, в прошедшем сезоне футболист защищал цвета команды на правах аренды, проведя в украинской Премьер-лиге 20 поединков, в которых забил один гол.

В стан Порту игрок перешел в 2017-м году, но за основу провел всего один поединок. На его счету 64 игры за дубль, в которых он забил три гола и отдал девять ассистов.

Детали действующего контракта не разглашаются. По информации СМИ, игрок перешел в клуб на правах полноценного трансфера.

Ранее сообщалось, что Ворскла заключила соглашение с игроком сборной Люксембурга Оливье Тиллем.