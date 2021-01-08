Хавбек вновь будет защищать цвета полтавчан.
Луизао, фото Ворскла
08 января 2021, 13:47
Официальный Twitter Ворсклы сообщает, что полузащитник Порту Луизао вновь будет выступать за полтавский клуб.
Напомним, в прошедшем сезоне футболист защищал цвета команды на правах аренды, проведя в украинской Премьер-лиге 20 поединков, в которых забил один гол.
В стан Порту игрок перешел в 2017-м году, но за основу провел всего один поединок. На его счету 64 игры за дубль, в которых он забил три гола и отдал девять ассистов.
Детали действующего контракта не разглашаются. По информации СМИ, игрок перешел в клуб на правах полноценного трансфера.
Ранее сообщалось, что Ворскла заключила соглашение с игроком сборной Люксембурга Оливье Тиллем.