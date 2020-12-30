Украина

Полтавчане представили второго зимнего новичка.

Полтавская Ворскла продолжает работу на трансферном рынке в зимнее межсезонье.

Вторым новичком команды стал люксембургский полузащитник Оливье Тилль. Контракт с футболистом подписан на два года а перебрался он в клуб на правах свободного агента.

За свою карьеру Тилль выступал за люксембургские Роданж 91, Прогрес и российскую Уфу. Также на его счету 27 матчей и два гола за сборную своей страны.

Первым новичком полтавского клуба в зимнее межсезонье стал Георгий Цитаишвили из киевского Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложен