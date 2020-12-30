Полтавчане представили второго зимнего новичка.
Оливье Тиль, Lequotidien
30 декабря 2020, 12:00
Полтавская Ворскла продолжает работу на трансферном рынке в зимнее межсезонье.
Вторым новичком команды стал люксембургский полузащитник Оливье Тилль. Контракт с футболистом подписан на два года а перебрался он в клуб на правах свободного агента.
За свою карьеру Тилль выступал за люксембургские Роданж 91, Прогрес и российскую Уфу. Также на его счету 27 матчей и два гола за сборную своей страны.
Первым новичком полтавского клуба в зимнее межсезонье стал Георгий Цитаишвили из киевского Динамо.
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