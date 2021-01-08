Украина

Ковалевский клуб усилился форвардом.

Ковалевский Колос на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Дмитрия Хлебаса.

Контракт с форвардом заключен на полтора года, до лета 2022.

Последним клубом Хлебаса была черниговская Десна, за которую он выступал с 2018 года.

Также футболист поиграл за киевское и минское Динамо, Ворсклу и Говерлу.

Отметим, что у Дмитрия есть опыт выступлений за сборные Украины разных возрастов.

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