Ковалевский клуб усилился форвардом.
Дмитрий Хльобас, ФК Ворскла
08 января 2021, 14:50
Ковалевский Колос на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Дмитрия Хлебаса.
Контракт с форвардом заключен на полтора года, до лета 2022.
Последним клубом Хлебаса была черниговская Десна, за которую он выступал с 2018 года.
Также футболист поиграл за киевское и минское Динамо, Ворсклу и Говерлу.
Отметим, что у Дмитрия есть опыт выступлений за сборные Украины разных возрастов.
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