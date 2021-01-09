ПФК Львов на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Игоря Кошмана.

Стороны решили прекратить сотрудничество, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Кроме того, как сообщает программа Футбол NEWS, стан "сине-золотых львов" в зимнее трансферное окно также покинут два легионера.

Речь идет о защитниках Михкеле Айнсалу и Максе Челиче, которые стали игроками Львова только прошлым летом.

Напомним, ранее ПФК Львов объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Германом Пеньковым.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.