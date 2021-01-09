"Сине-золотые львы" планируют очередную чистку состава.
Игорь Кошман, ПФК Львов
09 января 2021, 17:35
ПФК Львов на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Игоря Кошмана.
Стороны решили прекратить сотрудничество, расторгнув контракт по обоюдному согласию.
Кроме того, как сообщает программа Футбол NEWS, стан "сине-золотых львов" в зимнее трансферное окно также покинут два легионера.
Речь идет о защитниках Михкеле Айнсалу и Максе Челиче, которые стали игроками Львова только прошлым летом.
Напомним, ранее ПФК Львов объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Германом Пеньковым.
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