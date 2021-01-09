Украина

"Сине-золотые львы" планируют очередную чистку состава.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Игоря Кошмана.

Стороны решили прекратить сотрудничество, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Кроме того, как сообщает программа Футбол NEWS, стан "сине-золотых львов" в зимнее трансферное окно также покинут два легионера.

Речь идет о защитниках Михкеле Айнсалу и Максе Челиче, которые стали игроками Львова только прошлым летом.

Напомним, ранее ПФК Львов объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Германом Пеньковым.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.