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Football.ua представляет пятерку футболистов киевского Динамо, у которых, по нашему мнению, нет никаких перспектив в обозримом будущем заиграть в первой команде.

Киевское Динамо впервые за долгое время сумело навязать Шахтеру борьбу за первое место в чемпионате. На зимний перерыв именно киевляне ушли в качестве лидера, правда их преимущество над Шахтером – одно очко в турнирной таблице.

Результаты команды при румынском специалисте вселяют уверенность, что Луческу в Динамо всерьез и надолго (если позволит здоровье). А потому многим игрокам следует задуматься над тем, стоит ли оставаться в составе киевского Динамо и дальше.

Мы выделяем пятерку футболистов Динамо, у которых мало шансов стать игроками основного состава, пока на посту главного тренера находится Мирча Луческу. Им пора менять клубную прописку.

Денис Бойко, 32 года

В конце января опытному голкиперу Динамо исполнится 33 года. Он уже сформировавшийся вратарь с опытом и своим "бэкграундом". Он был железным первым номером при Александре Хацкевиче. Алексей Михайличенко равноценно делил игровое время между ним и Георгием Бущаном. Мирча Луческу со старта сезона дал понять Денису Бойко, что основным голкипером будет Георгий Бущан.

К большому разочарованию Дениса, Бущан не просто сумел оправдать доверие тренерского штаба, но и завоевать симпатии многих болельщиков своей уверенной игрой. Более молодой оппонент сумел закрепиться в статусе основного голкипера Динамо и хорошо дебютировать в национальной сборной.

Наверняка, у Дениса Бойко самая высокая зарплата из всех вратарей. Для клуба держать такого высокооплачиваемого игрока в статусе запасного вратаря – очень сомнительное капиталовложение, учитывая наличие молодого перспективного 18-летнего Нещерета. А вот хочет ли сам Денис променять "теплое" место в Динамо и найти для себя новый вызов? Вопрос остается открытым.

Артем Шабанов, 28 лет

Центральный защитник Артем Шабанов переходил из донецкого Олимпика в киевское Динамо для усиления глубины состава. Однако постоянные травмы центральных защитников столичного клуба позволили ему на время стать основным игроком. Артем выдал очень неплохой прошлый сезон. Однако, низкие скоростные данные Шабанова не позволяли Динамо уверенно себя чувствовать в играх с более слабыми командами, где необходимо выстраивать высокую линию обороны.

Тем не менее, Артем оставался твердым игроком основы вплоть до прихода Мирчи Луческу. Тогда Динамо, испытывающее большие кадровые проблемы по ходу сезона, подтянуло в первую команду Забарного и Сироту. Использовались даже варианты с переводом Кендзеры в центр защиты. Тренерский штаб искал любые варианты решения проблемы в центре обороны, не замечая Шабанова.

В итоге за полсезона он сыграл только в двух матчах, но в очень важных – в Лиге чемпионов против Барселоны на выезде и дома против Шахтера в чемпионате. Оба матча Динамо проиграло, но Шабанов сыграл в этих поединках очень неплохо, действуя на позиции левого защитника. Появление Артема в таких важных двух матчах объясняется лишь катастрофической кадровой ситуацией, в которое попало Динамо. У киевлян огромное количество игроков заразились коронавирусом, и только по этой причине Мирча Луческу был вынужден выставлять в старте Шабанова.

Перспективы этого футболиста в Динамо кажутся довольно призрачными, учитывая наличие в первой команде более молодых и качественных игроков. Возможно, командам уровня Зари или Александрии этот футболист мог бы пригодиться, но захочет ли сам Артем покидать Киев?

Назарий Русин, 22 года

Форвард киевлян Назарий Русин первую половину сезона больше провел в лазарете, чем на футбольном поле. Но в те моменты, когда он был полностью здоров и готов помогать своей команде, он даже не попадал в заявку на матч. При всех тех проблемах Динамо на позиции форварда и с той катастрофической реализацией Супряги, Луческу в упор не видел в Русине альтернативный вариант. Тренер пробовал Родригеса, также там использовал Вербича, но только не Русина. Назарий лишь сыграл 21 минуту в матче против Шахтера, когда в Динамо полным ходом буйствовал коронавирус.

Учитываем то, как Динамо хочет приобрести форварда, сюда же добавляем Родригеса и Вербича, а также не забываем о возвращении Беседина после дисквалификации. Русину в Динамо попросту делать нечего. В 22 года необходимо иметь постоянную игровую практику для прогресса, иначе мечты о большом футболе останутся лишь мечтами.

Александр Андриевский, 26 лет

В прошлом году Александр Андриевский также был в нашем списке тех, кому необходимо покидать Динамо. Прошел год, а "воз и ныне там". Конечно, нельзя сравнивать Андриевского с Бойко, Шабановым и Русиным. У 26-летнего хавбека гораздо больше игрового времени, чем у вышеупомянутых партнеров. Но он все равно лишь игрок ротации, а футболиста с таким потенциалом хочется видеть на футбольном поле гораздо чаще.

Помните, как Андриевский забивал с центра поля и вызывался в сборную Украины? Все это было в статусе игрока Зари. После своего перехода в Динамо ни один тренер не делает на него ставку как на главного исполнителя середины поля. Казалось, что великолепный матч против Барселоны на выезде откроет перед тренерским штабом новые грани этого одаренного футболиста, и он будет чаще появляться на футбольном поле, но нет. Как и прежде, Андриевского чаще можно увидеть на ютуб-канале "Трендец", нежели на футбольном поле.

Попытается ли Александр в который раз доказать свою состоятельность играть в Динамо или же все-таки покинет столичный клуб? Скорее всего, до лета игрок все же будет находится в обойме. Но перед стартом нового сезона надо задуматься о своей роли в клубе и дальнейших перспективах. Ведь летом уже исполнится 27. И если не становится основным в таком возрасте в какой-либо из команд, то уже можно будет понемногу прощаться с этой мыслью в принципе.

Микель Дуэлунд, 23 года

23-летний датчанин Микель Дуэлунд уже два с половиной года пребывает в статусе игрока киевского Динамо. "Пребывает в статусе" – самое точное описание в данном случае. Ведь язык не повернется сказать: "играет за киевское Динамо". Микель переходил в столичный клуб в статусе одного из самых одаренных игроков скандинавского региона.

И правда, впечатляющие задатки молодого футболист вселяли уверенность, что он сумеет найти себя в Динамо. Года идут, тренеры меняются, а Дуэлунд по-прежнему не играет. Когда Мирча Луческу не отпустил его в аренду, казалось, что тренер должен на него рассчитывать, но как показало время – это было не так.

Да, датчанина постоянно преследовали травмы все это время. Это правда. Но ведь когда он был здоров, то даже не попадал в заявку команды на матч. Многие болельщики киевского клуба наверняка и не знают, что есть такой легионер в составе первой команды. И это совсем неудивительно. Из новостных ресурсов по тегу "Дуэлунд" вы скорее найдете, как он посетил чернобыльскую зону или как вкусно попил кофе на Липках с видом на потрясающий закат.

Что футболисту делать дальше? И что делать клубу с этим футболистом? Самая большая загадка. По словам тех, кто видел его в деле – это действительно талантливый футболист, и если Луческу найдет к нему подход, то появится отличное усиление первое команды из внутренних резервов. Но не исчерпал ли свое время этот футболист в Динамо? Не много ли два с половиной года на адаптацию?

Сергей Горбаченко, Football.ua