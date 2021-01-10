Украина

Хавбек может продолжить выступать за дончан.

Руководство Шахтера планирует провести переговоры с полузащитником команды Дентиньо о новом контракте, сообщает журналист Хорхе Никола.

По данным источника, клуб также сообщил бразильскому футболисту, что не намерен его отпускать до завершения действующего договора, который истекает летом.

Напомним, Дентиньо имеет право вести переговоры с другими командами за полгода до окончания контракта, и в услугах футболиста ранее был заинтересован Коринтианс. Отмечается, что на сегодняшний день интерес бразильцев к хавбеку остыл.

Сообщалось, что Коринтианс все же желает вернуть Дентиньо, но лишь когда он будет в статусе свободного агента.