Украина

Менеджер киевлян дал оценку первой половине сезона.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о выступлениях команды в первой половине сезона.

"Это был хороший период, учитывая то, что на первой тренировке у меня было всего восемь основных игроков. Это был период карантина, когда они мало тренировались и многие были травмированы. Было тяжело.

К счастью, нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Это вызвало у игроков большой энтузиазм и дополнительную мотивацию. Осенью мы потеряли 15 футболистов и сменили расстановку игроков. Мы подключили молодых футболистов, но все закончилось хорошо. Нельзя сказать, что для нас этот сезон не был хорошим, но посмотрим, что будет весной", – сказал Луческу ProSport.ro.

Ранее сообщалось, что стан киевлян покинул один из тренеров команды Диего Лонго.