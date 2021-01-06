"Бело-синие" подтвердили уход итальянского специалиста.
Диего Лонго, ФК Динамо Киев
06 января 2021, 12:45
Киевское Динамо и ассистент главного тренера первой команды Диего Лонго договорились о разрыве контракта, об этом сообщает Telegram-канал
клуба.
Напомним, что 44-летний итальянский специалист работал в клубе с лета 2020-го года. Он был приглашен в тренерский штаб лично главным тренером клуба Мирчей Луческу.
Динамо Киев поблагодарил Лонго за проделанную работу и пожелал "удачи в последующей профессиональной деятельности".