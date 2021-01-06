Киевское Динамо и ассистент главного тренера первой команды Диего Лонго договорились о разрыве контракта, об этом сообщает Telegram-канал клуба.
Руководство "бело-синих" пошло навстречу Диего, который аргументировал свое желание покинуть клуб семейными обстоятельствами.
Напомним, что 44-летний итальянский специалист работал в клубе с лета 2020-го года. Он был приглашен в тренерский штаб лично главным тренером клуба Мирчей Луческу.
Динамо Киев поблагодарил Лонго за проделанную работу и пожелал "удачи в последующей профессиональной деятельности".
Ранее защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал изменения в клубе после прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера.