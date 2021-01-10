Украина

Футболист рассказал, как чувствует себя в процессе восстановления.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, как провел отпуск и о восстановлении от травмы.

"Отпуск я провел вместе с семьей на Мальдивах. Там я уже однажды был, поэтому понимал, какой отдых должен быть — спокойный без большого количества экскурсий. Больше времени проводили на пляже, на берегу океана.

Кроме того, на тот момент мне активный отдых был еще противопоказан, поскольку залечивал травму — совмещал приятное с полезным. К счастью, погода была хорошей, отпуск ничего не омрачило".

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"Залечил ли я травму? Чувствую себя намного лучше, чем было раньше. В понедельник еще пройду контрольное обследование и, если все хорошо, с вечера следующего дня уже начну тренироваться вместе с командой.

Выполнял индивидуальные задания? Зимний перерыв была для меня периодом покоя, отсутствие нагрузок была необходимо, чтобы ребро срослось. Конечно, уже соскучился и по футболу, и за тренировками, и по эмоциям. Поэтому с нетерпением жду начала рабочего процесса", — цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

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