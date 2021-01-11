Украина

Защитник Динамо — о подготовке ко второй половине сезона.

Защитник Динамо Илья Забарный высказал свое мнение о старте подготовки команды ко второй половине сезоне.

"Мы еще не знаем, как работа будет начинаться. Всем интересно, какие будут тренировки — будем много бегать, или с мячом больше заниматься. Но скоро узнаем.

Прежде всего, хочется хорошо подготовиться. В прошлый раз меня привлекали как к матчам юношеской, так и первой команд, поэтому, возможно, из-за этого не удалось набрать оптимальных кондиций. Сейчас оба сбора пройду с первой командой, и, думаю, хорошо подготовлюсь к сезону.

Думаю, каждому футболисту всегда нужно работать над собой. Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее", — сказал Забарный официальному сайту Динамо.

Ранее главный тренер команды Мирча Луческу подвел итог первой половины сезона.