Украина

Киевляне начинают подготовку ко второй половине сезона.

Официальный сайт Динамо сообщает, что футболисты первой команды начали проходить плановое медобследование перед подготовкой ко второй половине сезона.

Отмечается, что 15 игроков прошли осмотр сегодня, 11-го января, а вторая группа футболистов совершит все необходимые процедуры во вторник, 12-го января.

Кроме того, тренерский штаб Динамо планирует провести вечером первую полноценную тренировку после выхода игроков из отпуска.

Ранее сообщалось, что футболисты также сдали плановый тест на коронавирус, который не обнаружил положительных результатов.