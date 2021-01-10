Украина

С 11 января лидер чемпионата Украины приступит к тренировкам.

В воскресенье, после возвращения из отпуска, игроки и персонал Динамо сдали ПЦР-тесты на COVID-19 — сообщил официальный сайт клуба.

Результаты всех тестов, в том числе игроков и персонала молодежных и юношеских команд, отрицательные.

В понедельник, 11 января, команда Мирчи Луческу начнет подготовку к весенней части сезона. Утром первая часть динамовцев пройдет медицинское обследование.

Ранее стали известны планы Динамо на первый сбор в ОАЭ.

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