Украина

Компания получила право на трансляцию поединков главных европейских футбольных турниров.

Ранее Football.ua сообщал, что по информации censor.net OTT | VOD-платформа MEGOGO одержала победу в тендере на право показывать на территории Украины матчи главных европейских турниров.

Источник сообщал, что сумма предложения составила от 20 до 30 млн евро, что является рекордным показателем для Украины.

Сегодня же медиасервис MEGOGO официально объявил, что выиграл тендер УЕФА и получил эксклюзивное право на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА в период с 2021-го по 2024-й год.

Начиная с сезона 2020/21, MEGOGO будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Первым транслируемым событием станет матч за Суперкубок УЕФА, который состоится 10 августа 2021 года.

"Впервые в истории Украины тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Нам приятно осознавать, что УЕФА признал профессионализм и инновационность MEGOGO. С сегодняшнего дня начинается новая футбольная страница для украинского болельщика.

Мы сосредоточим усилия на том, чтобы спортивный контент был еще более высокого качества, а функционал стал еще удобнее. Время новых положительных изменений начато", – прокомментировал событие основатель и генеральный директор MEGOGO Владимир Боровик.

Сообщается, что продолжение показа футбольного сезона-2020-2021 Лиги чемпионов и Лиги Европы, как и раньше, будет доступно для подписчиков MEGOGO на каналах от Volia.

Конкуренцию за право показа компания MEGOGO сумела выиграть у Медиа Группы Украины (МГУ), в состав которой входят платформа Oll.tv и телеканалы Футбол 1/2/3, а также у провайдера телекоммуникационных услуг "Воля-Кабель", онлайн-кинотеатра SweetTV, телекомпании Setanta Sports и холдинга "1+1".