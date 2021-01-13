Украина

Голкипер прекратил сотрудничество с луганчанами.

Голкипер Зари Заури Махарадзе прекратил сотрудничество с клубом, разорвав контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт луганчан.

Известно, что вратарь не попал в список игроков, которые отправятся на зимний тренировочный сбор. К слову, также вне команды оказались Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михайло Перович.

По информации СМИ, самым вероятным местом продолжения карьеры Махарадзе станет Днепр-1, где игрок будет конкурировать с Богданом Сарнавским.

Напомним, в последнем контрольном поединке Заря сыграла вничью с польским Равуком.