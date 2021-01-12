Украина

Первый спарринг на сборах команда Виктора Скрипника завершила со счетом 2:2.

На предсезонном сборе в Турции Заря провела первый контрольный матч с польским Ракувом, завершившийся результативной ничьей — сообщил официальный сайт луганского клуба.

Заря провела поединок в боевом составе и начала матч активнее соперника, создала несколько моментов, а вот поляки смогли организовать первую угрозу лишь через четверть часа после стартового свистка. Тем не менее, первый тайм завершился со счетом 0:0.

А вот после перерыва Заре дважды приходилось отыгрываться, и в итоге поединок завершился боевой ничьей — 2:2.

Следующий спарринг луганчане проведут 15 января против Пяста.

Заря — Ракув 2:2

Голы: Громов, 56, Фаворов, 82, с пенальти — Гутковскис, 54, с пенальти, Литва, 66.

Заря: Шевченко (Василь, 46), Вернидуб (Абу Ханна, 56), Иванисеня, Фаворов, Юрченко (Хомченовский, 56), Назарина, Емец (Жуниньо, 77), Кочергин, Кабаев (Казаков, 77), Сайядманеш (Алефиренко, 70), Громов (Гринь, 70).

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