Украина

Футболист не уверен, что сможет выбить бразильца из основы.

Защитник Ефим Конопля, ныне выступающий за Десну в аренде из Шахтера, рассказал, почему не видит смысла возвращаться в донецкий клуб прямо сейчас.

"Хочется вернуться. В Шахтере маловато перспективы играть с Додо. Не будет такого, что я приду и буду играть. Понадобилось бы какое-то время, чтобы хотя бы выбить его из состава.

Сложно сказать, крут ли Додо. Быстрый чудак, и он за счет скорости может исправить ситуацию, если где-то просаживается или теряет позицию", — сказал Конопля Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что в текущем сезоне Конопля провел за Десну 13 игр во всех турнирах. Именно из черниговского клуба он получил вызов в сборную Украины, за которую сыграл три матча.

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