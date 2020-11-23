Лига наций

Защитник сборной Украины поделился мнением об отмененном матче Лиги Наций.

Футболист сборной Украины Ефим Конопля рассказал о возможных причинах отмены поединка 6-го тура Лиги Наций против Швейцарии.

"Возможно, это просто какое-то предвзятое отношение. Швейцарии было выгодно не позволить нам сыграть против себя. Они сами переживали и боялись за результат, получится выиграть, или нет. Они подумали, что так им будет легче и лучше. Решили, что если у нас в команде есть прецедент, то нам выпишут "технарь", — заявил Конопля в комментарии для программы Профутбол.

Напомним, что поединок Лиги Наций между Швейцарией и Украиной был отменен в связи с выявленными случаями Covid-19 среди игроков нашей сборной.

Теперь судьбу матча должна решить Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Среди возможных вариантов решения проблемы – переигровка, техническое поражение для одной из команд или определение результата матча с помощью жеребьевки.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал переигровку матча лучшим вариантом с точки зрения fair-play.