Новичок Колоса Дмитрий Хлебас рассказал о целях на вторую половину сезона в составе новой команды.

"Втягиваемся, нагрузки нарастают, работаем. В первые дни и недели будет закладываться физический фундамент. Все нормально. Хочу забивать и максимально помогать Колосу, чтобы команда выигрывала. Хочу забивать побольше голов. Минимум 10 хочу забить за сезон.

Мало игровой практики было в Десне, хотелось играть, поэтому перешел в другую команду", – сказал Хлебас в эфире Футбол News.

Ранее сообщалось, что Колос заключил контракт с защитником винницкой Нивы Евгением Костюком.