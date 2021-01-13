Футболист переберется в ковалевский клуб в ближайшее время.
Евгений Костюк, ФК Нива В
13 января 2021, 23:11
Ковалевский Колос подписал защитника винницкой Нивы Евгения Костюка. Об этом сообщает пресс-служба винничан.
Молодой защитник переберется в команду Руслана Костышина в ближайшее время. Детали сделки пока не уточняются.
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Отметим, что в 10 матчах текущего сезона Второй лиги Костюк сумел забить два мяча.
Ранее Колос объявил о подписании Дмитрия Хлебаса из черниговской Десны.
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