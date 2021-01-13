Украина

Футболист переберется в ковалевский клуб в ближайшее время.

Ковалевский Колос подписал защитника винницкой Нивы Евгения Костюка. Об этом сообщает пресс-служба винничан.

Молодой защитник переберется в команду Руслана Костышина в ближайшее время. Детали сделки пока не уточняются.

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Отметим, что в 10 матчах текущего сезона Второй лиги Костюк сумел забить два мяча.

Ранее Колос объявил о подписании Дмитрия Хлебаса из черниговской Десны.

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