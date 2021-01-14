Украина

Вратарь прокомментировал переход в команду.

Голкипер Днепра-1 Заури Махарадзе высказал свое мнение о новой команде после трансфера из Зари.

"Готов к сборам? Да конечно. И это уже не первый подобный случай. Вообще, я этого уже долго ожидал и давно хотелось в бой, так что с этим никаких проблем нет

Поступило предложение от клуба, и я довольно быстро согласился на переход, особо ничего не затягивая. Знаю, что Днепр-1 – это хорошая команда по составу футболистов, поэтому переезд в Днепр меня полностью устроил", — сказал Махарадзе официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что днепрян покинул многолетний лидер команды Сергей Кравченко.