Украина

СК Днепр-1 предложил своему капитану должность в структуре клуба.

Полузащитник Сергей Кравченко принял решение повесить бутсы на гвоздь — сообщил официальный сайт СК Днепр-1.

Руководство клуба предложило 37-летнему экс-капитану должность в тренерском штабе или структуре Днепр-1. Кравченко взял время на размышление.

"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда пора вешать бутсы на гвоздь, – сказал почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза. – Такое время пришло и для нашего капитана. Сергей был очень профессиональным и ответственным футболистом, он был одним из столпов, но которых создавался Днепр-1. У меня для него только теплые слова".

"Хочу поблагодарить его за все, но не прощаюсь, а говорю: До свидания! Надеюсь, что он раскроет свои новые таланты на тренерской или административной должности в СК Днепр-1. Мы очень рассчитываем, что он останется с нами".

В составе Днепр-1 Сергей Кравченко выступал с 2017 года и прошел с командой все лиги украинского чемпионата. В составе «спортклубовцев» он провел 85 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 22 результативные передачи.

До Днепр-1 Кравченко выступал за Шахтер-3, Шахтер-2, Карабах, Ворсклу, Динамо, Днепр и Волынь. На его счету 10 матчей (1 гол) в составе национальной сборной Украины.

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