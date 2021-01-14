Украина

Вингер значительно подорожал в цене.

Крайний полузащитник и капитан Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.

По данным источника, стоимость игрока возросла с 19 до 24 миллионов евро. Тем самым, Цыганков опередил украинских легионеров Руслана Малиновского и Александра Зинченко, которые заняли второе и третье место соответственно.

Также отметим, что весь состав Динамо подорожал в общей сложности на 14,4 миллиона евро. К слову, самыми дорогими украинскими игроками в УПЛ не из Динамо и Шахтера стали Александр Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня из Зари, а также Ефим Конопля из Десны — их стоимость составляет два миллиона евро.

Ранее Цыганков подвел итоги года в Динамо, а также рассказал о целях на вторую половину сезона.