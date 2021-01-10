Украина

Футболист подвел итоги прошлого года.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков подвел итоги 2020 года для команды

"Это был тяжелый для всех год, во всем мире болеют люди. Эмоциональная составляющая не позитивная, но если суммировать 2020 для Динамо, в целом он был не таким уж и плохим — мы стали обладателями Кубка Украины, Суперкубка, впервые за четыре года играли в Лиге чемпионов.

Я считаю, что мы на правильном пути. Надеюсь, что так будет в каждом году. Конечно, еще не хватает чемпионства. Хотим в этом году выиграть чемпионат и, надеюсь, у нас это получится".

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"11-го января сбор на базе, нам расскажут план работы команды. Знаю, что летим в ОАЭ на 10 дней, там первый сбор, второй — в Турции.

Конечно, нелегко, когда смотришь матчи по ТВ, везде играют, а у нас, в Украине, отпуск ... Конечно, не хочется сидеть на диване, хочется играть, тренироваться", — цитирует Цыганкова официальный сайт киевлян.

Ранее полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о своем восстановлении после травмы.