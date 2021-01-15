Украина

В последнее время вы слышали много слухов о переходе Шахаба в Зарю. Мы решили познакомить вас с этим футболистом и собрать все слухи воедино.

Захеди Шахаб – довольно неординарный и интересный футболист, которых в украинском первенстве сейчас не так уж и много. Нападающий Олимпика просто потрясающе проявил себя в первой половине чемпионата. Не случайно иранский форвард делит первую строчку в гонке бомбардиров с Виктором Цыганковым и имеет в своем активе уже 8 забитых голов.

Прежде чем затронуть тему о его будущем, давайте немного о его прошлом.

Шахаб – воспитанник иранского клуба Персеполис. До 2017-го года поиграл за большое количество иранских клубов, в том числе и за родной Персеполис. В 2015-м году имел историю с допингом, по этой причине на полтора года был отстранен от футбола.

Летом 2017-го года Шахаб перешел в исландский клуб ИБВ Вестманнаэияр.

Он стал первым иранцем в истории исландского футбола. За сезон провел 21 матч, забил 6 голов, выиграл чемпионат Исландии, а также со своим клубом сумел квалифицироваться в Лигу Европы. Правда, в первом же раунде Шахаб вместе со своей командой проиграл норвежскому Сарпсборгу с общим счетом 0:6.

В январе 2019-го года Шахаб покинул Исландию и подписал контракт с клубом из Южной Кореи Сувон Самсунг Блюуингз.

Пробыл в статусе игрока этой команды иранец ровно один день. Когда фанаты корейской команды узнали, что игрок был уличен в допинге ранее, они были возмущены подписанием такого футболиста. Руководство клуба Сувон Самсунг Блюуингз на следующий же день решило расторгнуть соглашение с игроком, контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Летом 2019-го года Захеди Шахаб оказался в Олимпике. В донецком клубе разглядели потенциал этого футболиста и подписали контракт сроком на два года.

За сезон 2019-20 Шахаб провел 24 матча, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу. В текущем сезоне только за первую половину чемпионата футболист сумел улучшить свой прошлогодний результат – 8 голов, 2 голевые передачи.

В момент подписания контракта с Олимпиком трансфермаркет оценивал Шахаба в 100 000 евро, сейчас же его стоимость – 900 000 евро.

Вполне логично, что такие результаты и уверенная игра в атаке повлекли за собой спрос на футболиста. Ведь, если мы вспомним матчи Шахаба в этом сезоне против команд одного уровня с Олимпиком, то во многих случаях иранский форвард сильно выделялся на общем фоне. Этот игрок забивал сам и создавал много моментов для своей команды за счет своего высокого индивидуального мастерства.

Изначально в СМИ появилась информация, что Шахабом заинтересовалось киевское Динамо, которое испытывает большие проблемы на позиции форварда. Продолжения эта история не имела.

Перед последней игрой первого круга Шахаб говорил следующее:

"Мое будущее в Олимпике? Я выступаю за классную команду. Счастлив здесь и полностью сконцентрирован на выступлениях за свой клуб. Не хочу ничего загадывать. Давайте дождемся хотя бы окончания первого круга, а там посмотрим, что будет дальше".

Более свежие слухи говорят о том, что на Олимпик вышла луганская Заря и предложила донецкому клубу поменять Шахаба на Перовича и прописать в контракте иранца пункт о проценте Олимпику от последующей продажи игрока. Руководство донецкого клуба такое предложение не устроило.

Поскольку контракт нападающего истекает менее чем через полгода, он имеет право вести предварительные переговоры с другими клубами. Опять же по слухам, игрок уже согласовал условия контракта с Зарей и готов присоединиться к луганской команде летом на правах свободного агента. На мысль о правдивости такой информации наталкивает то, что Шахаб был переведен в дубль. Президент Олимпика Владислав Гельзин сообщил, что произошло это из-за снижения требований футболиста к себе в тренировочном процессе.

После этого игрок не появился на тренировке молодежной команды. Очевидно, что Олимпик хотел более выгодно продать своего лучшего форварда и заработать на нем больше, чем просто процент от возможной продажи игрока в будущем. Шахаб, по всей видимости, не стал дожидаться пока Олимпик подыщет ему свой вариант продолжения карьеры.

Идеальным выходом из ситуации для всех трех сторон, конечно же, был бы трансфер Шахаба в Зарю уже этой зимой на тех условиях, которые хоть как-то удовлетворили бы Олимпик. Но ситуация выглядит таким образом, что на данном этапе ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Сергей Горбаченко, Football.ua