Украина

Новичок харьковского клуба поделился впечатлениями от перехода в команду.

Полузащитник харьковского Металлиста Олег Голодюк, который вчера присоединился к клубу рассказал о своих эмоциях и прокомментировал свой переход.

"Я думаю, что это большой вызов в моей карьере. Мне хочется помочь этой команде выполнить свои задачи. В Металлисте 1925 амбициозное руководство и тренерский штаб. Рад стать частью этой команды. Чувствую себя прекрасно — силы и желание есть, а это самое главное.

Появился вариант с Металлистом 1925, созвонился с руководством клуба, на тот момент у меня еще был контракт с Минаем. Но с Минаем решилось всё быстро и я без раздумий присоединился к новой команде.

Есть хорошая возможность набрать форму, влиться в коллектив, провести грамотно сборы и в полной боевой готовности подойти к возобновлению чемпионата", — приводит слова Голодюка Футбол 1/2/3.

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