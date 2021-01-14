Опытный футболист усилил харьковский клуб.
Харьковский Металлист 1925 подписал контракт с полузащитником Олегом Голодюком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения между клубом и футболистом пока не уточняется.
Отметим, что последним клубом 33-летнего хавбека был Минай. Большую часть карьеры уроженец ровенской области провел в львовских Карпатах (194 матча, 14 голов).
Также у него есть опыт игр за полтавскую Ворсклу и венгерские Халадаш и Залаэгерсег.
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