Дончане приступили к подготовке ко второй половине сезона.
Подготовка дончан, фото Олимпик
16 января 2021, 00:29
Олимпик прибыл в Анталию в рамках подготовки к оставшейся части сезона и уже успел провести первое тренировочное занятие.
Полуторачасовое занятие включало в себя разминку, беговые упражнения, работу с мячами, квадраты и отработку тактических перестроений.
Первый спарринг дончане проведут 19 января против польского Шленска.
Напомним, что в тренерский штаб Олимпика может войти бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.