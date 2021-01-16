Украина

Дончане приступили к подготовке ко второй половине сезона.

Олимпик прибыл в Анталию в рамках подготовки к оставшейся части сезона и уже успел провести первое тренировочное занятие.

Полуторачасовое занятие включало в себя разминку, беговые упражнения, работу с мячами, квадраты и отработку тактических перестроений.

Первый спарринг дончане проведут 19 января против польского Шленска.

Напомним, что в тренерский штаб Олимпика может войти бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.