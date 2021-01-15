Украина

Нападающий дончан не хочет уходить бесплатно.

Нападающий Олимпика Захеди Шахаб заявил, что хочет помочь клубу заработать деньги на своем трансфере.

"Всем клубам, где я играл или буду играть, хочу помочь. Именно в этой ситуации хочу помочь Олимпику заработать деньги. Они помогали мне 1,5 года, так что мне хочется также им помочь", — сказал Шахаб в интервью Футбольному формату.

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Контракт иранца с дончанами заканчивается летом 2021 года. В текущем сезоне Шахаб Захеди вместе с Виктором Цыганковым делят первую строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ с 8 голами.

Напомним, что ранее Шахаб после перевода в дубль Олимпика не явился на тренировку.