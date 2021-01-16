Украина

Хавбек закончил выступать за "северян".

Официальный сайт Десны сообщает, что полузащитник команды Сергей Старенький покинул команду.

В свою очередь, стало известно, что 36-летний футболист присоединился к Диназу, который лидирует во Второй лиге. Отметим, что игрок закончил молодежную академию вышгородского клуба.

Старенький защищал цвета Десны с 2018 года, а также с 2008 по 2010 год, суммарно проведя 107 поединков и забив 14 голов.

Ранее сообщалось, что вновь выступать в составе Десны будет нападающий Денис Безбородько.