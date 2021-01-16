Украина

Нападающий вновь будет выступать за "северян".

Денис Безбородько подписал контракт с Десной, сообщает официальный Instagram-аккаунт клуба.

Последним местом работы украинского нападающего была Александрия, за которую футболист провел 38 матчей, отметившись семью голами.

Отметим, что перед уходом в стан александрийцев воспитанник черниговского футбола защищал цвета "северян". На его счету уже 27 голов в футболке Десны.

Выступать нападающий будет вновь под 20-ым номером.

Напомним, что ранее Десна усилилась универсальным фланговым игроком Шахтера Вакулой.