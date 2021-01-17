Украина

Игрок рад тому, что отправился в аренду.

Крайний полузащитник Ворсклы Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит Динамо, прокомментировал пребывание в полтавской команде.

"Скажу честно, очень рад. Надеялся на хорошую команду в Украине. Сейчас я пребываю в Ворскле и понимаю, что это лучший вариант для меня. Потому что коллектив хорошо принял меня, тренерский штаб. Мне лично позвонил Максимов и сказал, что хочет меня видеть. Для меня это были самые важные слова, потому что давно их не слышал.

Амбиции тут хорошие, настроение хорошее в команде. Задачи стоят. Просто скажу, что самое важное, что услышал от тренера. Эти слова я просто давно ни от кого не слышал. Эти слова я услышал от него в телефоне, мне не нужно, чтобы он ко мне как-то по-другому относился. Как ко всем – так и ко мне.

Я работой должен доказать. Это не значит, что я приехал из Динамо и буду играть в старте. Все зависит от меня, нужно работать и доказывать каждый день", – сказал Цитаишвили Футбольному формату.

Ранее главный тренер Ворсклы Юрий Максимов высказал свое мнение о трансфере хавбека Оливье Тилля.