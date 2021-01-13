Украина

Специалист рассказал о новичках команды.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов рассказал о новичках команды и кондициях игроков.

"Сейчас мы налаживаем физические кондиции, а потом уже будем наигрывать игровые связи. Так-то в моем распоряжении все футболисты с которыми я работал и я знаю их сильные и слабые стороны, знаю, когда они могут прибавить. Сейчас мне нужно посмотреть на новичков".

"Оливье Тилль должен принести больше креатива команде, он может разогнать атаку. Понятное дело, что он не силен в отборе. Но он игрок сборой Люксембурга — это ж о чем-то говорит.

Цитаишвили — футболист, который был на виду, играл в Динамо Киев, также игрок атакующего плана. То же самое могу сказать и про Луизао. Эти игроки могут взять инициативу в свои руки. Нам еще нужен левоногий защитник и форвард таранного типа", — сказал Макисмов в интервью ТК Футбол.

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