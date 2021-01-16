Испания

Вингер "горняков" входит в список интересов мадридцев.

Реал рассматривает возможность подписания полузащитника Шахтера Тете, утверждает портал Fichajes.com.

Приоритетом мадридского клуба на летнее трансферное окно остается нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд, однако "сливочные" рассматривают альтернативу в случае неудачи.

В число трех кандидатур вместо норвежца входит и полузащитник Шахтера Тете, который, вероятно, впечатлил Реал в очных противостояниях.

Также в списке интересов "королевского клуба" находятся Лаутаро Мартинес из Интера и Дарвин Нуньес из Бенфики.

Напомним, ранее Тете рассказал о своей мечте выступать за Манчестер Юнайтед или Ливерпуль.