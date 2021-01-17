Украина

Наставник Мариуполя — о подготовке ко второй половине сезона.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал о прогрессе команды на подготовительном сборе ко второй половине сезона.

"Мы сделали большой шаг вперед. Уже совсем другая картина. В штрафной соперника есть моменты. Это нам нравится.

Завтра будет восстановление. Хотя не знаю. Все закрыли — и бассейн, и сауну. Что-то придумаем. Может массаж или пляж", — сказал Маркевич Футбол NEWS.

Напомним, в последнем контрольном поединке "приазовцы" сумели сыграть вничью против польского Ракува.