Наставник Мариуполя — о подготовке ко второй половине сезона.
Остап Маркевич, фото Мариуполь
17 января 2021, 11:33
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал о прогрессе команды на подготовительном сборе ко второй половине сезона.
"Мы сделали большой шаг вперед. Уже совсем другая картина. В штрафной соперника есть моменты. Это нам нравится.
Завтра будет восстановление. Хотя не знаю. Все закрыли — и бассейн, и сауну. Что-то придумаем. Может массаж или пляж", — сказал Маркевич Футбол NEWS.
Напомним, в последнем контрольном поединке "приазовцы" сумели сыграть вничью против польского Ракува.