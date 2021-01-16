Украина

Азовцы провели второй спарринг на сборах в Турции.

Завершился второй товарищеский поединок Мариуполя на сборах в Анталии, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соперником украинской команды стал польский Ракув, занимающий второе место в своем национальном чемпионате.

Первый тайм прошел с преимуществом мариупольской команды и на 37-й минуте поединка украинский клуб все-таки открыли счет. После подачи углового сегодняшний именинник Сергей Чоботенко переправил мяч в ворота. Но секундой ранее рефери зафиксировал фол на Кулакове. Кащук успешно реализовал одиннадцатиметровый.

В конце тайма Ракув сравнял счет. После подачи углового Кржужак рукой отправил мяч в ворота. Рефери нарушения правил не зафиксировал.

Второй тайм прошел без особого перевеса одной из команд. Поединок близился к закономерной боевой ничье, но в конце арбитр встречи решил напомнить о себе. Сперва рефери назначил пенальти в ворота азовцев (отмечается, что решению арбитра были удивлены и футболисты Ракува). Шварц был точен. А уже через минуты в таком же эпизоде судья указал на пенальти в польские ворота. Танковский также сумел его реализовать.

Мариуполь — Ракув 2:2

Голы: Кащук, 38 (с пенальти), Танковский, 90 (с пенальти) — Кржужак, 43, Шварц, 88 (с пенальти).

Ранее главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал товарищеский матч против Слована (1:3).