Украина

Игрок Олимпика высказался о трансферной ситуации.

Полузащитник Олимпика Руслан Бабенко высказал свое мнение о ситуации вокруг ухода из команды нападающего Захеди Шахаба.

"Мне уже так надоело открывать интернет. О нем говорят больше, чем о Цыганкове, хотя это разный уровень. Вернется он в команду — хорошо, не вернется — хорошо. Хватит уже об этом говорить. Такое впечатление, что он один всю команду тащил.

Он хороший игрок и забивал много решающих голов. У нас есть много футболистов, которые играют не меньшую роль. Думаю, мы справимся и без него", — сказал Бабенко Футбол News.

Ранее иранский футболист заявил, что хотел бы помочь Олимпику заработать деньги, а не уйти бесплатно.