Украина

Защитник прокомментировал работу румынского тренера в Динамо.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о своем отношении к тому, что многолетний наставник дончан Мирча Луческу перебрался в стан Динамо.

Разочарование, наверное, главное, подходящее слово. Разочарование в нем, как в человеке, который 12 лет провел в стане главного футбольного врага, став легендой Шахтера. Я бы так никогда не сделал. Есть уважение к руководству и болельщикам. Это не по мне. Не осуждаю выбор Луческу, но я бы так не сделал.

Дополнительный ли это раздражитель? Думаю, да. Это такой соус сверху, в виде раздражителя. Динамо – Шахтер – это и так классика украинского футбола. Там не нужны другие раздражители", — сказал Кривцов в эфире Вацко Live.

Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера прошли медосмотр после отпуска и вскоре отправятся на тренировочный сбор в Турцию.