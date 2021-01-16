"Горняки" скоро отправятся в Турцию.
Хочолава проходит обследование, фото Шахтер
16 января 2021, 15:57
Сегодня, 16 января, третья группа футболистов, в которую вошли Пятов, Гриценко, Додо, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Коноплянка и Соломон, прошли обследование после отпуска, сообщает официальный сайт "горняков".
Уже завтра, 17 января, Шахтер отправится в Турцию, где проведет подготовку ко второй части текущего сезона.
Перед этим вся делегация донецкого клуба сдала тесты на коронавирус, результаты которых будут известны вечером.
Напомним, что уже известно с кем Шахтер проведет четыре спарринга на сборах в Турции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.