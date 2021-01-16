Украина

"Горняки" скоро отправятся в Турцию.

Сегодня, 16 января, третья группа футболистов, в которую вошли Пятов, Гриценко, Додо, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Коноплянка и Соломон, прошли обследование после отпуска, сообщает официальный сайт "горняков".

Уже завтра, 17 января, Шахтер отправится в Турцию, где проведет подготовку ко второй части текущего сезона.

Перед этим вся делегация донецкого клуба сдала тесты на коронавирус, результаты которых будут известны вечером.

Напомним, что уже известно с кем Шахтер проведет четыре спарринга на сборах в Турции.

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