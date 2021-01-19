Датчанин будет восстанавливаться после повреждения.
Миккель Дуэлунд, ФК Динамо
19 января 2021, 14:45
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ и проводит тренировочные сборы в ОАЭ.
Полузащитник киевлян Миккель Дуэлунд получил травму в товарищеском матче против Легии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист не тренировался в общей группе киевлян 19-го января.
Кроме Дуэлунда травмировался и румынский хавбек Тудор Белуцэ. Футболисты занимались беговой работой вокруг стадиона.
Ранее сообщалось, что Шапаренко и Тымчик оправились от травм и вернулись в общую группу Динамо.
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