Украина

Датчанин будет восстанавливаться после повреждения.

Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ и проводит тренировочные сборы в ОАЭ.

Полузащитник киевлян Миккель Дуэлунд получил травму в товарищеском матче против Легии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист не тренировался в общей группе киевлян 19-го января.

Кроме Дуэлунда травмировался и румынский хавбек Тудор Белуцэ. Футболисты занимались беговой работой вокруг стадиона.

Ранее сообщалось, что Шапаренко и Тымчик оправились от травм и вернулись в общую группу Динамо.

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