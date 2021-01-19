Украина

Команда Мирчи Луческу провела тренировку после спарринга с Легией.

Динамо Киев продолжает подготовку ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", подопечные Мирчи Луческу после матча с Легией провели утреннюю тренировку на стадионе Khalid Bin Mohammed Stadium, в которой приняли участие полузащитник Николай Шапаренко и защитник Александр Тымчик.

В первые дни тренировочного сбора эти два футболиста занимались по индивидуальной программе, но теперь они вернулись к работе в общей группе.

Напомним, что спарринг с Легией завершился для киевского Динамо поражением со счетом 0:2. Посмотреть видео голов и лучших моментов этого поединка вы можете на Football.ua.

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