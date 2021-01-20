Украина

Вратарь рассказал о подготовке внутри команды.

Голкипер Днепра-1 Заури Махарадзе рассказал о своей адаптации внутри команды после трансфера из Зари.

"Адаптировался достаточно быстро. И в общение с ребятами, и в тренировочный процесс вошел. Проблем никаких нет. Недели как раз хватило, чтобы привыкнуть.

Мне очень нравится, как проходят тренировки. Несмотря на то, что первый сбор обычно время больших нагрузок, тренировки интересные, и я понимаю, что они плодотворные", — сказал Махарадзе официальному сайту днепрян.

Ранее грузинский футболист заявил, что Днепр-1 — это сильная команда по составу футболистов.